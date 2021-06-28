Aşıkların tatil keyfi

FİKRET ORMAN, TUĞBA COŞKUN
FİKRET ORMAN
Beşiktaş Spor Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun ve dostları ile tatilin keyfini çıkardı.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte yürüyüş yaptı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında dostlarını ağırladı.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile protokol imzalayarak, tarihi değere sahip olan Fenerbahçe Vapuru’nun bakımının Haliç Tersanesi’nde yapıldıktan sonra tekrar Koç Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı.