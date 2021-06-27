Teknede dostlarını ağırladı

SEVİL SABANCI
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında dostlarını ağırladı.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Beşiktaş Spor Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun ve dostları ile tatilin keyfini çıkardı.
İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte yürüyüş yaptı.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile protokol imzalayarak, tarihi değere sahip olan Fenerbahçe Vapuru’nun bakımının Haliç Tersanesi’nde yapıldıktan sonra tekrar Koç Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı.