Teknede dostlarını ağırladı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında dostlarını ağırladı.

27 Haziran 2021 Pazar

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

SEVİL SABANCI

Teknede dostlarını ağırladı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında dostlarını ağırladı.

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