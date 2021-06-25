Özilhan'dan tatil pozları!

YASEMİN ÖZİLHAN
CEMİYET HAYATININ TARZ SAHİBİ KADINLARINDAN YASEMİN ÖZİLHAN TATİL FOTOĞRAFLARIYLA YAZ ŞIKLIĞINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERDİ.
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN EMİNE VE ELA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUK ANNESİDİR.
SOSYAL MDYA HESABINI AKTİF KULLANAN YASEMİN ÖZİLHAN ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURUYOR.
MODAYLA YAKINDAN İLGİNEN YASEMİN ÖZİLHAN DAVETLERİN ARANAN İSİMLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
İş insanı Halis Komili'nin eşi Alev Komili ve Gözde Şavkan ile annesi Figen Çarmıklı önceki gün Bebek'teydi.
Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.