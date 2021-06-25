Romantik yıl dönümü...

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA, CELAL ÇAPA İLE EVLİLİKLERİNİN40. YILINI BU KARELERLE KUTLADI.
CEMİYET HAYATININ ÖRNEK İSİMLERİ ARASINA GİREN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.
KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE HEMCİNSLERİ TARAFINDAN BEĞENİLEN ŞEBNEM ÇAPA TARZIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURUYOR.
ŞEBNEM ÇAPA
Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İş insanı Halis Komili'nin eşi Alev Komili ve Gözde Şavkan ile annesi Figen Çarmıklı önceki gün Bebek'teydi.
Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.