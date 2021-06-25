Romantik yıl dönümü...

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

25 Haziran 2021 Cuma

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA, CELAL ÇAPA İLE EVLİLİKLERİNİN40. YILINI BU KARELERLE KUTLADI.

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

CEMİYET HAYATININ ÖRNEK İSİMLERİ ARASINA GİREN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE HEMCİNSLERİ TARAFINDAN BEĞENİLEN ŞEBNEM ÇAPA TARZIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURUYOR.

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Romantik yıl dönümü...

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Berrin Zorlu
Farklı ve şık...

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Özilhan'dan tatil pozları!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Romantik yıl dönümü...

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bebek ziyaretçileri

İş insanı Halis Komili'nin eşi Alev Komili ve Gözde Şavkan ile annesi Figen Çarmıklı önceki gün Bebek'teydi.
Özel lansman

Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.

Tokyo 2020'ye özel davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.