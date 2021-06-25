Bebek ziyaretçileri

ALEV KOMİLİ
GÖZDE ŞAVKAN, FİGEN ÇARMIKLI
NERGİS PEKUYSAL
İş insanı Halis Komili'nin eşi Alev Komili ve Gözde Şavkan ile annesi Figen Çarmıklı önceki gün Bebek'teydi.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Portonovi Projesi içinde yer alan One&Only Portonovi, iş ve cemiyet hayatının katılımıyla tanıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Team Türkiye Koleksiyonu lansmanı spor ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti.