Oğluna özel kutlama

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

24 Haziran 2021 Perşembe

AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN OĞLU SELİM AKIN'IN YENİ YAŞINI BU KARELERLE KUTLADI.

HAMDİ, SELİM AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

Oğluna özel kutlama

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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