Oğluna özel kutlama

AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN OĞLU SELİM AKIN'IN YENİ YAŞINI BU KARELERLE KUTLADI.
HAMDİ, SELİM AKIN
HAMDİ AKIN
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, oğlu Selim Akın'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
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