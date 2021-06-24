Kosifler'in doğa yürüyüşü

Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.

24 Haziran 2021 Perşembe

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA KOSİF VE EŞİ SİNAN KOSİF CİHAN-HALE KOSİF İLE BİRLİKTE SARSALA KOYU'NDA YÜRÜYÜŞ YAPTI.

MELDA-SİNAN KOSİF, CİHAN-HALE KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

MELDA-SİNAN KOSİF

Kosifler'in doğa yürüyüşü

Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.

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Kosifler'in doğa yürüyüşü

Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.
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