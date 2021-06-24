Kosifler'in doğa yürüyüşü

MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA KOSİF VE EŞİ SİNAN KOSİF CİHAN-HALE KOSİF İLE BİRLİKTE SARSALA KOYU'NDA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
MELDA-SİNAN KOSİF, CİHAN-HALE KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
Melda Kosif, sabahın erken saatlerinde eşi Sinan Kosif ve Cihan-Hale Kosif çiftiyle birlikte yürüyüş yaptı.
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