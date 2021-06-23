Bodrum'da koyu sohbet...

MEHMET GERMİYANLIGİL
İŞ İNSANI MEHMET GERMİYANLIGİL, KENDİSİ GİBİ İŞADAMI İŞLETM SAHİBİ ARKADAŞIYLA BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ.
YAZI GENELLİKLE EGE'DE GEÇİREN MEHMET GERMİYANLIGİL, TATİLDE STRES ATIYOR.
İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Sosyetenin tanınmış simalarından Maya Portakal Bitargil kızıyla birlikte evlerinin iskelesinde denize girdi.
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Mutlu Ailesi, Türkbükü'nde bir restorantta yemek yerken görüntülendi.
Nilgün Keçili ve kızı Nazlı Keçeli birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.