Bodrum'da koyu sohbet...

İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.

23 Haziran 2021 Çarşamba

MEHMET GERMİYANLIGİL

İŞ İNSANI MEHMET GERMİYANLIGİL, KENDİSİ GİBİ İŞADAMI İŞLETM SAHİBİ ARKADAŞIYLA BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ.

MEHMET GERMİYANLIGİL

YAZI GENELLİKLE  EGE'DE GEÇİREN MEHMET GERMİYANLIGİL, TATİLDE STRES ATIYOR.

MEHMET GERMİYANLIGİL

Bodrum'da koyu sohbet...

İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.

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Bodrum'da koyu sohbet...

İşadamı Mehmet Germiyanlıgil, Bodrum'da bir arkadaşı ile bir araya gelerek sohbet etti.
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