Ailece yemekteler

CEZMİ-HÜLYA, ZEYNEP MUTLU
CEZMİ VE HÜLYA MUTLU ÇİFTİ, KIZLARI ZEYNEP MUTLU İLE BİRLİKTE TÜRKBÜKÜ'NDE YEMEK YEDİLER.
BİR SÜREDİR AMERİKA'DA OLAN CEZMİ-HÜLYA MUTLU, KIZLARI ZEYNEP MUTLU İLE BİRLİKTE HASRET GİDERDİ.
ZEYNEP MUTLU
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Mutlu Ailesi, Türkbükü'nde bir restorantta yemek yerken görüntülendi.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Nilgün Keçili ve kızı Nazlı Keçeli birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst