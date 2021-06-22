Bebek yine cıvıl cıvıl...

Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.

22 Haziran 2021 Salı

İPEK ÖZKAN, BEGÜM AYAYDIN

İPEK ÖZKAN VE ARKADAŞI BEGÜM AYAYDIN BEBEK'TE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

İPEK ÖZKAN, BEGÜM AYAYDIN

İPEK ÖZKAN, BEGÜM AYAYDIN

İŞ İNSANI ALP TAŞKENT BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

ALP TAŞKENT

İŞLERİ İÇİN BEBEK'E GELEN ALP TAŞKENT DAHA SONRA TEK BAŞINA ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI.

Bebek yine cıvıl cıvıl...

Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.

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Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.
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