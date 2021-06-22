Bebek yine cıvıl cıvıl...

İPEK ÖZKAN, BEGÜM AYAYDIN
İPEK ÖZKAN VE ARKADAŞI BEGÜM AYAYDIN BEBEK'TE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
İŞ İNSANI ALP TAŞKENT BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
ALP TAŞKENT
İŞLERİ İÇİN BEBEK'E GELEN ALP TAŞKENT DAHA SONRA TEK BAŞINA ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI.
Ünlü işadamı Alp Taşkent ve sosyetenin tanınmış simalarından İpek Özkan ve arkadaşı Begüm Ayaydın İstanbul'un elit semti Bebek'teydi.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Nilgün Keçili ve kızı Nazlı Keçeli birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Sosyetenin tanınmış simaalrından Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan dostlarıyla beraber çıktıkları tekne tatilinde HT Kulüp kameralarına yakalandılar.