Teknede eğlenceli tatil

TANSA EKŞİOĞLU, MURAT ASLAN
AYLİN SARUHAN
AYLİN SARUHA, TANSA EKŞİOĞLU
TANSA EKŞİOĞLU
Sosyetenin tanınmış simaalrından Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan dostlarıyla beraber çıktıkları tekne tatilinde HT Kulüp kameralarına yakalandılar.
Berrin Zorlu
Ronit Hakko
Oya Eczacıbaşı
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Sosyetik güzel Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan arkadaşlarıyla birlikte tatil sezonunu Marmaris'te açtı.
ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.