Teknede eğlenceli tatil

Sosyetenin tanınmış simaalrından Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan dostlarıyla beraber çıktıkları tekne tatilinde HT Kulüp kameralarına yakalandılar.

21 Haziran 2021 Pazartesi

TANSA EKŞİOĞLU, MURAT ASLAN

AYLİN SARUHAN

AYLİN SARUHA, TANSA EKŞİOĞLU

TANSA EKŞİOĞLU

TANSA EKŞİOĞLU, MURAT ASLAN

TANSA EKŞİOĞLU, MURAT ASLAN

TANSA EKŞİOĞLU, MURAT ASLAN

TANSA EKŞİOĞLU

Teknede eğlenceli tatil

Sosyetenin tanınmış simaalrından Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan dostlarıyla beraber çıktıkları tekne tatilinde HT Kulüp kameralarına yakalandılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Berrin Zorlu
Farklı ve şık...

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Farklı, bakımlı ve şık...

Ayşegül Toplusoy
Moda tutkunu...

Elif Dürüst
Teknede eğlenceli tatil

Sosyetenin tanınmış simaalrından Tansa Ekşioğlu ve Aylin Saruhan dostlarıyla beraber çıktıkları tekne tatilinde HT Kulüp kameralarına yakalandılar.

Mermerci ve Aslan Marmaris'te...

Sosyetik güzel Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan arkadaşlarıyla birlikte tatil sezonunu Marmaris'te açtı.
Ailece tatil

ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.