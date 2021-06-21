Ailece tatil

ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.

21 Haziran 2021 Pazartesi

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

İŞ İNSANI CİHAN KAMER EŞİ ÇİĞDEM KAMER VE OĞLU ATASAY KAMER İLE BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER

Ailece tatil

ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.

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Ailece tatil

ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.
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