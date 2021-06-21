Ailece tatil

CİHAN-ÇİĞDEM, ATASAY KAMER
İŞ İNSANI CİHAN KAMER EŞİ ÇİĞDEM KAMER VE OĞLU ATASAY KAMER İLE BODRUM'DA TATİL YAPIYOR.
ATASAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, eşi Çiğdem Kamer ve oğlu Atasay Kamer ile Bodrum'da görüntülendi.
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Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı çifti balayı için Bodrum'u tercih etti.
Düğün için gün sayan genç iş insanı Hacı Sabancı ve nişanlısı Nazlı Kayı birlikte tatile çıktı.