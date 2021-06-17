Çapa'ya sürpriz kutlama

ŞEBNEM ÇAPA
SUZAN TOPLUSOY
SEDEF ORMAN
ÖZLEM AVCIOĞLU
Yeni bir proje için bir araya gelen cemiyet hayatının ünlü simaları Şebnem Çapa'nın doğum gününü kutladı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Epos7 Yönetim Kurusu Üyesi Beste Yurttaş'ın babası Emekli Yarbay ve Bestekar Gündoğdu Duran vefat etti.
Başarılı iş insanı Ralf Tezman, yakın dostu Moris Kohen ile Bebek'te buluştuktan sonra Kohen'i teknesiyle evine bıraktı.
Cemiyet hayatının önde gelen simaları Bebek'te objektiflere yakalandı.
Cemiyet hayatının ünlü hanımları dostları Hülya Kalyoncu'nun doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.