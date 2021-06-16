Huzur dolu tatil

FERYAL GÜLMAN, BODRUM'DAKİ TATİLİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN EN SON YAKIN ARKADAŞI DALIA GARİH İLE BİRLİKTE MONAKO'DA TATİL YAPMIŞTI.
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman, Bodrum'daki tatilinden huzur dolu anlar paylaştı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Cemiyet hayatının ünlü hanımları dostları Hülya Kalyoncu'nun doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
İş dünyasının seçkin simalarından Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi ile Fikret Orman Bebek'te spor yaptı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişki yaşamaya başladı.