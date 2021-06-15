İş dünyası Marka Konseyi'nde

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU
İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU
İSMAİL GÜLLE, NEJDET AYAYDIN
SEYİT NEBATİ, VOLKAN ATİK, AHMET NAZİF ZORLU, NEJDET AYAYDIN
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU,NEJDET AYAYDIN
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU, NEJDET AYAYDIN
GENEL
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi'ni gerçekleştirdi.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.
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