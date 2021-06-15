İş dünyası Marka Konseyi'nde

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi'ni gerçekleştirdi.

15 Haziran 2021 Salı

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU

İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU

İSMAİL GÜLLE, NEJDET AYAYDIN

SEYİT NEBATİ, VOLKAN ATİK, AHMET NAZİF ZORLU, NEJDET AYAYDIN

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU,NEJDET AYAYDIN

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, İSMAİL GÜLLE, AHMET NAZİF ZORLU, NEJDET AYAYDIN

GENEL

İş dünyası Marka Konseyi'nde

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi'ni gerçekleştirdi.

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İş dünyası Marka Konseyi'nde

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni gerçekleştirdi.
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