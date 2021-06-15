Aşk yeniden...

51 yaşındaki JENNIFER Lopez ile 48 yaşındaki BEN Affleck, Malibu’da Nobu adlı restoranda akşam yemeğinde görüntülendi.
JENNIFER LOPEZ - BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişki yaşamaya başladı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
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