Hakko Bebek'te...

RONİT HAKKO
RONİT HAKKO DOSTLARIYLA BOĞAZ'IN ELİT SEMTİ BEBEK'TE BULUŞTU.
RONİT HAKKO, SEMTTEN ÖZEL ARACINA BİNEREK AYRILDI.
RONİT HAKKO VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO'NUN HAYAT ARKADAŞIDIR.
RONİT-CEM HAKKO
Başarılı işadamı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko Boğaz'ın elit semti Bebek'te objektiflere yansıdı.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
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