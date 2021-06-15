Dostlarıyla Ege'de buluştular

Yaz sezonunu açan işadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da dostlarıyla birlikte görüntülendi.

15 Haziran 2021 Salı

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN

Dostlarıyla Ege'de buluştular

Yaz sezonunu açan işadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da dostlarıyla birlikte görüntülendi.

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