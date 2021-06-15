Dostlarıyla Ege'de buluştular

NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
Yaz sezonunu açan işadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da dostlarıyla birlikte görüntülendi.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Pervin Ersoy, arkadaşı Emel Oysal ve iş insanı Sarp Evliyagil ile eşi Eda Evliyagil Bebek caddelerinde görüntülendi.
Yeni bir proje için bir araya gelen cemiyet hayatının ünlü simaları Şebnem Çapa'nın doğum gününü kutladı.
Epos7 Yönetim Kurusu Üyesi Beste Yurttaş'ın babası Emekli Yarbay ve Bestekar Gündoğdu Duran vefat etti.
Başarılı iş insanı Ralf Tezman, yakın dostu Moris Kohen ile Bebek'te buluştuktan sonra Kohen'i teknesiyle evine bıraktı.
Cemiyet hayatının önde gelen simaları Bebek'te objektiflere yakalandı.