Kemer'de golf heyecanı!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Kemer Country Club'da gerçekleşti.

14 Haziran 2021 Pazartesi

FEHMİ ZORLU

ERHAN KAMIŞLI

FİKRET ÖZTÜRK

BEYHAN BENARDETE

CANSEN BAŞARAN SYMES

SERRA TOKAR

FEHMİ ZORLU, METE BOYBEYİ

BÜLENT CİRİTCİ, FİKRET ÖZTÜRK, ERHAN KAMIŞLI, MEHMET ZİYLAN

FEHMİ ZORLU, SERRA TOKAR, METE BOYBEYİ

SALİH FAZLIOĞLU

SANİYE FAZLIOĞLU

MEHMET ZİYLAN

CEM ÇELİKOĞLU

METE BOYBEYİ

SALİH FAZLIOĞLU, HASAN CEYLAN

GENEL

Kemer'de golf heyecanı!

Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Kemer Country Club'da gerçekleşti.

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