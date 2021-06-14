Kemer'de golf heyecanı!

FEHMİ ZORLU
ERHAN KAMIŞLI
FİKRET ÖZTÜRK
BEYHAN BENARDETE
CANSEN BAŞARAN SYMES
SERRA TOKAR
FEHMİ ZORLU, METE BOYBEYİ
BÜLENT CİRİTCİ, FİKRET ÖZTÜRK, ERHAN KAMIŞLI, MEHMET ZİYLAN
FEHMİ ZORLU, SERRA TOKAR, METE BOYBEYİ
SALİH FAZLIOĞLU
SANİYE FAZLIOĞLU
MEHMET ZİYLAN
CEM ÇELİKOĞLU
METE BOYBEYİ
SALİH FAZLIOĞLU, HASAN CEYLAN
GENEL
Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Kemer Country Club'da gerçekleşti.
Ayşegül Toplusoy
Elif Dürüst
Oya Eczacıbaşı
Aylin Tahincioğlu
Nevbahar Koç
Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Kemer Country Club’da gerçekleşti.
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, kızı ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu ile Bodrum'da görüntülendi.
İş insanı Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı gelinlik provasını paylaşarak düğün hazırlıklarına start verdi.