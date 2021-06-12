Dostlarıyla stres attılar

Uzun süredir ortalarda görünmeyen sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

12 Haziran 2021 Cumartesi

DERİN MERMERCİ VE SEVGİLİSİ MURAT ASLAN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Dostlarıyla stres attılar

Uzun süredir ortalarda görünmeyen sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

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Dostlarıyla stres attılar

Uzun süredir ortalarda görünmeyen sosyetenin önemli isimlerinden Derin Mermerci ve Murat Aslan, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

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