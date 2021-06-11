Anne ve oğul golf oynadı!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte golf oynadı.

11 Haziran 2021 Cuma

NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

EMİR ARAS DÜZYATAN ANNESİ NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İLE BİRLİKTE GOLF OYNADI.

NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

EMİR ARAS, NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLİ OLAN NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Anne ve oğul golf oynadı!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte golf oynadı.

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Anne ve oğul golf oynadı!

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