Anne ve oğul golf oynadı!

NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
EMİR ARAS DÜZYATAN ANNESİ NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN İLE BİRLİKTE GOLF OYNADI.
EMİR ARAS, NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLİ OLAN NELİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN'IN BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR.
NELİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte golf oynadı.
Aylin Tahincioğlu
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