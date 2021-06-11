Tezmanlar'ın Bodrum tatili

EROL VE TİLDA TEZMAN BODRUM'DA TATİLE BAŞLADI.
EROL-TİLDA TEZMAN
Müdavimi oldukları Bodrum'da yaz tatillerine başlayan Erol ve Tilda Tezman teknede kameralara yansıdı.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte golf oynadı.
Sosyetenin renkli simalarından Arzu Atabarut,talihsiz bir kaza atlattı.
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Yazın pozitif enerjisiyle dolu olan sosyetenin ünlü isimleri, İstanbul'un elit caddelerinde objektiflere yansıdılar.