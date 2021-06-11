Tezmanlar'ın Bodrum tatili

Müdavimi oldukları Bodrum'da yaz tatillerine başlayan Erol ve Tilda Tezman teknede kameralara yansıdı.

11 Haziran 2021 Cuma

EROL VE TİLDA TEZMAN BODRUM'DA TATİLE BAŞLADI.

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

EROL-TİLDA TEZMAN

Tezmanlar'ın Bodrum tatili

Müdavimi oldukları Bodrum'da yaz tatillerine başlayan Erol ve Tilda Tezman teknede kameralara yansıdı.

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Tezmanlar'ın Bodrum tatili

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