Talihsiz kaza!

ARZU ATABARUT
Sosyetenin renkli simalarından Arzu Atabarut,talihsiz bir kaza atlattı.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Yazın pozitif enerjisiyle dolu olan sosyetenin ünlü isimleri, İstanbul'un elit caddelerinde objektiflere yansıdılar.
Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde verildi.
Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.