Patroniçenin Boğaz keyfi

Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, müdavimi olduğu Bebek'teydi.

10 Haziran 2021 Perşembe

SUZAN SABANCI DİNÇER, DOSTLARIYLA BEBEK'TEKİ BİR OTELDE YEMEK YEDİ.

SUZAN SABANCI DİNÇER

SUZAN SABANCI DİNÇER DAHA SONRA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE ÖZEL ARACINA BİNEREK BEBEK'TEN AYRILDI.

SUZAN SABANCI DİNÇER

BAŞARILI BİR İŞ KADINI OLAN SUZAN SABANCI DİNÇER AKBANK YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR.

SUZAN SABANCI DİNÇER

SUZAN SABANCI DİNÇER

SUZAN SABANCI DİNÇER

SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER

SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER

Patroniçenin Boğaz keyfi

Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, müdavimi olduğu Bebek'teydi.

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