Patroniçenin Boğaz keyfi

SUZAN SABANCI DİNÇER, DOSTLARIYLA BEBEK'TEKİ BİR OTELDE YEMEK YEDİ.
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER DAHA SONRA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE ÖZEL ARACINA BİNEREK BEBEK'TEN AYRILDI.
BAŞARILI BİR İŞ KADINI OLAN SUZAN SABANCI DİNÇER AKBANK YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR.
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
Cemiyet hayatının önde gelen iş kadınlarından Suzan Sabancı Dinçer, müdavimi olduğu Bebek'teydi.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
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