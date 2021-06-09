Sanatseverlere özel akşam yemeği

MELİSA TAPAN VE KUZENİ MERVE ÇETİNDOĞAN DAVETTE ESERLERİ İNCELEDİ
FRANCESCO MACCAPANI MISSONI, AHMET GÜNEŞTEKİN
FRANCESCO MACCAPANI MISSONI VE AİLESİ
FRANCESCO MACCAPANI MISSONI VE AiLESİ
MELİSA TAPAN
Mehmet Korutürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni'nin ve Ahmet Güneştekin'nin seçili eserleri eşliğinde verildi.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde verildi.
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