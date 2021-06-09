Sanatseverlere özel akşam yemeği

Mehmet Korutürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni'nin ve Ahmet Güneştekin'nin seçili eserleri eşliğinde verildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba

MELİSA TAPAN VE KUZENİ MERVE ÇETİNDOĞAN DAVETTE ESERLERİ İNCELEDİ

FRANCESCO MACCAPANI MISSONI, AHMET GÜNEŞTEKİN

FRANCESCO MACCAPANI MISSONI VE AİLESİ

FRANCESCO MACCAPANI MISSONI VE AiLESİ

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Sanatseverlere özel akşam yemeği

Mehmet Korutürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni'nin ve Ahmet Güneştekin'nin seçili eserleri eşliğinde verildi.

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Sanatseverlere özel akşam yemeği

Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde verildi.

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