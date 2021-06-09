Alkoçlar'dan yeni paylaşım

ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI BU KARELERLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR NİKAHTAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SOYADINI ASLIŞAH DEMİRAĞ OLARAK GÜNCELLEMİŞTİ.
4,5 AYLIK HAMİLE OLAN ASLIŞAH ALKOÇLAR BEBEK HABERİNİ YİNE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI POZLA DOĞRULAMIŞTI.
Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Mehmet Korutürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği daveti Francesco Maccapani Missoni’nin ve Ahmet Güneştekin’nin seçili eserleri eşliğinde verildi.
Sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan, İsviçre patentli bir saç vitamini markasının yüzü oldu.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Antebi havuz keyfini sosyal medya hesabından paylaştı.
Başarılı işadamı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, Bodrum tatilinde Yalıkavak açıklarında demirli teknede yakın arkadaşlarını ağırladı.