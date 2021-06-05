Missoni’den özel sergi

Parıltı Derneği çoçuklara ışık oldu

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eser çocuklara destek amacıyla bir araya geldi.