Missoni’den özel sergi

Francesco Maccapani Missoni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

05 Haziran 2021 Cumartesi

LEYLA ALATON

BEGÜM AYAYDIN

BEGUM AYAYDIN, ANGELA MİSSONİ

ALASDAİR DUNDAS

ANGELA MİSSONİ, ROSİTA MİSSONİ, FRANCESCO MACCAPANİ MİSSONİ

FRANCESCO MACCAPANİ MİSSONİ

HÜLYA ŞEKERCİOĞLU, FRANCESCO MACCAPANİ MİSSONİ,MARİUCCİA CASADİO, GİZEM PAMUKÇU, MEHMET KORUTÜRK

TAREK MOURAD- BANU DURU

GENEL

GENEL

Missoni’den özel sergi

Francesco Maccapani Missoni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

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Missoni’den özel sergi

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