Missoni’den özel sergi

LEYLA ALATON
BEGÜM AYAYDIN
BEGUM AYAYDIN, ANGELA MİSSONİ
ALASDAİR DUNDAS
ANGELA MİSSONİ, ROSİTA MİSSONİ, FRANCESCO MACCAPANİ MİSSONİ
FRANCESCO MACCAPANİ MİSSONİ
HÜLYA ŞEKERCİOĞLU, FRANCESCO MACCAPANİ MİSSONİ,MARİUCCİA CASADİO, GİZEM PAMUKÇU, MEHMET KORUTÜRK
TAREK MOURAD- BANU DURU
GENEL
Francesco Maccapani Missoni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Caroline Koç
2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, sevgilisi Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girdi.
Cemiyet hayatının sevilen isimleri Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eser çocuklara destek amacıyla bir araya geldi.