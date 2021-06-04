Gezer'in mutlu günü

2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, sevgilisi Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girdi.

04 Haziran 2021 Cuma

MURAT GEZER-NAZLI ÇARMIKLI

MURAT GEZER-NAZLI ÇARMIKLI

MURAT GEZER-NAZLI ÇARMIKLI

MURAT GEZER

Gezer'in mutlu günü

2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, sevgilisi Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girdi.

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Gezer'in mutlu günü

2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, sevgilisi Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girdi.

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