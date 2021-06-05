İkinci kez torun sevinci...

MERAL YAZICI, İKİNCİ KEZ TORUNUNU KUCAĞINA ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR
BİR ERKEK TORUNU OLAN MERAL YAZICI, İKİNCİ KEZ ANNEANNE OLDU.
NAZLI, MERAL YAZICI
Anneanneliği bir kez daha tadan Meral Yazıcı, yeni doğan torununun başından ayrılmıyor
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Caroline Koç
Francesco Maccapani Missoni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
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