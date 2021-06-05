İkinci kez torun sevinci...

Anneanneliği bir kez daha tadan Meral Yazıcı, yeni doğan torununun başından ayrılmıyor

05 Haziran 2021 Cumartesi

MERAL YAZICI, İKİNCİ KEZ TORUNUNU KUCAĞINA ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

BİR ERKEK TORUNU OLAN MERAL YAZICI, İKİNCİ KEZ ANNEANNE OLDU.

NAZLI, MERAL YAZICI

NAZLI, MERAL YAZICI

NAZLI, MERAL YAZICI

NAZLI, MERAL YAZICI

NAZLI, MERAL YAZICI

İkinci kez torun sevinci...

Anneanneliği bir kez daha tadan Meral Yazıcı, yeni doğan torununun başından ayrılmıyor

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