Amerika'da hasret giderdiler

NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ, YAKIN ARKADAŞI BEYZA UYANOĞLU MEEHAN İLE AMERİKA'DA BULUŞTU.
NEVBAHAR KOÇ, KOÇ HOLDİNG BAŞVEKİLİ ALİ KOÇ'UN EŞİDİR.
2005 YILINDA SADE BİR TÖRENLE EVLENEN NEVBAHAR KOÇ STİLİ VE BAŞARI DOLU HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.
NEVBAHAR KOÇ VE ALİ KOÇ ÇİFTİNİN 2006 VE 2008 YILLARINDA BİR KIZ VE BİR ERKEK OLMAK ÜZERE İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞTUR.
Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Amerika'ya gitti.
Elif Dürüst
Begüm Şen
Caroline Koç
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