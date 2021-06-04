Kuzenler Bodrum'da buluştu

GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI KUZENLERİ FETHİ VE KEREM KAMIŞLI İLE BODRUM'DA BİR ARAYA GELDİ.
HAKAN SABANCI, FETHİ, KEREM KAMIŞLI
HAKAN SABANCI, FETHİ VE KEREM KAMIŞLI İLE TEKNEDE SOHBET ETTİ.
HAKAN SABANCI
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Hakan Sabancı, kuzenleri Fethi ve Kerem Kamışlı ile Bodrum'da buluştu.
Elif Dürüst
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