Ciner Medya Grubu'na iki ödül...

'Quality Ödül Töreni' dün akşam düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende Ciner Medya Grubu'na, iki ödül birden verildi.

03 Haziran 2021 Perşembe

REŞAT BALCIOĞLU, ECE SARUHAN

MEHMET BURAK KAYA, SERDAR DAĞ, YEŞİM ALKAN, YÜKSEL MERMER

SABRİ YİĞİT

ARZU KUNT

GENEL

REŞAT BALCIOĞLU, ECE SARUHAN

REŞAT BALCIOĞLU, ECE SARUHAN

REŞAT BALCIOĞLU, ECE SARUHAN

REŞAT BALCIOĞLU, ECE SARUHAN

Ciner Medya Grubu'na iki ödül...

'Quality Ödül Töreni' dün akşam düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende Ciner Medya Grubu'na, iki ödül birden verildi.

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Ciner Medya Grubu'na iki ödül...

‘Quality Ödül Töreni’ dün akşam düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende Ciner Medya Grubu'na, iki ödül birden verildi.
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