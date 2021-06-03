REŞAT BALCIOĞLU, ECE SARUHAN
MEHMET BURAK KAYA, SERDAR DAĞ, YEŞİM ALKAN, YÜKSEL MERMER
SABRİ YİĞİT
ARZU KUNT
GENEL
'Quality Ödül Töreni' dün akşam düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende Ciner Medya Grubu'na, iki ödül birden verildi.
Begüm Şen
Elif Dürüst
Caroline Koç
‘Quality Ödül Töreni’ dün akşam düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende Ciner Medya Grubu'na, iki ödül birden verildi.
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