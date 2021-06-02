Sabancı Vakfı'ndan “Fark Yarat Hayatlar Değişsin”

GÜLER SABANCI'NIN MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜĞÜ SABANCI VAKFI'NIN FARK YARATANLAR PROJESİNİN 12. SEZONU TANITILDI.
GENEL
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.
Begüm Şen
Elif Dürüst
Caroline Koç
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.
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