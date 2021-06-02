Sabancı Vakfı'ndan “Fark Yarat Hayatlar Değişsin”

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba

GÜLER SABANCI'NIN MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜĞÜ SABANCI VAKFI'NIN FARK YARATANLAR PROJESİNİN 12. SEZONU TANITILDI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Sabancı Vakfı'ndan “Fark Yarat Hayatlar Değişsin”

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

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Sabancı Vakfı'ndan “Fark Yarat Hayatlar Değişsin”

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

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