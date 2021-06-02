Antebi'ye ailece kutlama

Didem Antebi eşi İzzet Antebi'nin doğum gününü çocuklarıyla birlikte kutladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba

DİDEM ANTEBİ EŞİ İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

İZZET-DİDEM ANTEBİ

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EŞİNE SÜRPRİZ YAPAN DİDEM ANTEBİ EŞİ İZZET ANTEBİ'NİN 44 YAŞINA BASTIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.

İZZET-DİDEM ANTEBİ

İZZET-DİDEM ANTEBİ

İZZET-DİDEM ANTEBİ

İZZET-DİDEM ANTEBİ

İZZET-DİDEM ANTEBİ

Antebi'ye ailece kutlama

Didem Antebi eşi İzzet Antebi'nin doğum gününü çocuklarıyla birlikte kutladı.

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