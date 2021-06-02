Antebi'ye ailece kutlama

DİDEM ANTEBİ EŞİ İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.
İZZET-DİDEM ANTEBİ
ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EŞİNE SÜRPRİZ YAPAN DİDEM ANTEBİ EŞİ İZZET ANTEBİ'NİN 44 YAŞINA BASTIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.
Didem Antebi eşi İzzet Antebi'nin doğum gününü çocuklarıyla birlikte kutladı.
Begüm Şen
Elif Dürüst
Caroline Koç
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 12. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.
Sosyetenin ünlü ismi Bettina Machler, dostlarıyla teknede spor yaptığı videoyu takipçileriyle paylaştı.
15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.