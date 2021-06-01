Monako'da tatil!

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.

01 Haziran 2021 Salı

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN YAKIN ARKADAŞI DALIA GARİH İLE BİRLİKTE MONAKO'DA TATİL YAPIYOR.

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

DALIA GARİH

DALIA GARİH

DALIA GARİH

DALIA GARİH

DALIA GARİH

DALIA GARİH

Monako'da tatil!

Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.

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