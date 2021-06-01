Monako'da tatil!

FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN YAKIN ARKADAŞI DALIA GARİH İLE BİRLİKTE MONAKO'DA TATİL YAPIYOR.
DALIA GARİH
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.
Begüm Şen
Elif Dürüst
Caroline Koç
15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte kızları Talia'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.
Sanat tutkunu Elif Dürüst, “Sanatın Ruhu” programıyla YouTube dünyasına girdi.
Aylin Tahincioğlu