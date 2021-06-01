Toplusoylar'ın hayvanat bahçesi eğlencesi

BUĞRA TOPLUSOY VE EŞİ CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARI TALIA'YI HAYVANAT BAHÇESİNDE GEZDİRDİ.
TALIA, CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİ 13 EKİM 2018'DE AMERİKA'DA NİKAH MASASINA OTURDU.
BUĞRA-CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN KIZLARI TALİA 26 KASIM 2020'DE DÜNYAYA GELDİ.
BUĞRA TOPLUSOY VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY KIZLARININ 3 AYLIK OLMASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR.
Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte kızları Talia'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.
Begüm Şen
Elif Dürüst
Caroline Koç
15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.
Sanat tutkunu Elif Dürüst, “Sanatın Ruhu” programıyla YouTube dünyasına girdi.
Aylin Tahincioğlu