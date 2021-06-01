Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

ELİF DÜRÜST SANATIN RUHU PROGRAMIYLA SANAL MECRAYA ADIM ATTI.
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST'ÜN İLK KONUĞU SANATÇI ARDAN ÖZMENOĞLU OLDU.
SANATSEVER BİR İSİM OLAN ELİF DÜRÜST, AYNI ZAMANDA BİR KOLEKSİYONER.
Sanat tutkunu Elif Dürüst, "Sanatın Ruhu" programıyla YouTube dünyasına girdi.
Begüm Şen
Elif Dürüst
Caroline Koç
15'inci Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açtı.
Sosyetenin tanınmış simalarından Feryal Gülman ve Dalia Garih Monako'da tatile çıktı.
Genç iş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte kızları Talia'ya hayvanat bahçesini gezdirdi.
Sanat tutkunu Elif Dürüst, “Sanatın Ruhu” programıyla YouTube dünyasına girdi.
Aylin Tahincioğlu