Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

Sanat tutkunu Elif Dürüst, "Sanatın Ruhu" programıyla YouTube dünyasına girdi.

01 Haziran 2021 Salı

ELİF DÜRÜST SANATIN RUHU PROGRAMIYLA SANAL MECRAYA ADIM ATTI.

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST'ÜN İLK KONUĞU SANATÇI ARDAN ÖZMENOĞLU OLDU.

ELİF DÜRÜST

SANATSEVER BİR İSİM OLAN ELİF DÜRÜST, AYNI ZAMANDA BİR KOLEKSİYONER.

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Dürüst'le “Sanatın Ruhu”

Sanat tutkunu Elif Dürüst, "Sanatın Ruhu" programıyla YouTube dünyasına girdi.

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Sanat tutkunu Elif Dürüst, “Sanatın Ruhu” programıyla YouTube dünyasına girdi.
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