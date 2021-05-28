'Sürdürülebilir turizm'

Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini Antalya'da duyurdu.

28 Mayıs 2021 Cuma

METE, MERT VARDAR, YASEMİN DEVELİOĞLU, MUSTAFA ALİ YURDUPAK

METE, MERT VARDAR, YASEMİN DEVELİOĞLU, MUSTAFA ALİ YURDUPAK

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

'Sürdürülebilir turizm'

Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini Antalya'da duyurdu.

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'Sürdürülebilir turizm'

Türkiye’nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini Antalya'da duyurdu.

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