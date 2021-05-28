METE, MERT VARDAR, YASEMİN DEVELİOĞLU, MUSTAFA ALİ YURDUPAK
METE VARDAR
Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini Antalya'da duyurdu.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Türkiye’nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini Antalya'da duyurdu.
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