Sportif Aslışah...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURAN ASLIŞAH ALKOÇLAR SPOR YAPTIĞI SIRADA ÇEKİLDİĞİ POZLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
HD GROUP'UN GIDA SETÖRÜNDE YÖNETİCİLİK YAPAN KAAN DEMİRAĞ 37 YAŞINDA.
Sosyetenin genç ve güzel isimlerinden Aslışah Alkoçlar, spor yaptığı sırada çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Türkiye’nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly ve UNDP Türkiye yeni projelerini Antalya'da duyurdu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel Bebek'te kameralara yansıdı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.