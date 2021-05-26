Bodrum'da dostlarla tatil

İşadamı Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da görüntüledi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba

OSMAN MERZECİ, MELİS MURATHANOĞLU

OSMAN MERZECİ, MELİS MURATHANOĞLU

OSMAN MERZECİ, MELİS MURATHANOĞLU

OSMAN MERZECİ, MELİS MURATHANOĞLU

OSMAN MERZECİ, MELİS MURATHANOĞLU

Bodrum'da dostlarla tatil

İşadamı Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da görüntüledi.

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