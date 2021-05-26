Bodrum'da dostlarla tatil

OSMAN MERZECİ, MELİS MURATHANOĞLU
İşadamı Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da görüntüledi.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Sosyetenin tarz kadınlarından Derin Mermerci yaza özel hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Pilevneli ile sevgili Aslı Pamir Bodrum'da görüntülendi.