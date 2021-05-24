Genç aşıkların Bodrum keyfi...

ALİ EMRE KAP, IRMAK TAŞINDI
CANDAN VARNALI İLE METİN KAP'IN OĞLU ALİ EMRE KAP, YÖNETMEN SEVGİLİSİ IRMAK TAŞINDI İLE BODRUM'DA TATİLDE.
CANDAN VARNALI, ALİ EMRE KAP
Candan Varnalı'nın Metin Kap ile olan evliliğinden olan oğlu Ali Emre Kap, kız arkadaşıyla Bodrum'un tadını çıkarıyor
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Pilevneli ile sevgili Aslı Pamir Bodrum'da görüntülendi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar babası Ender Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç