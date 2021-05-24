Genç aşıkların Bodrum keyfi...

Candan Varnalı'nın Metin Kap ile olan evliliğinden olan oğlu Ali Emre Kap, kız arkadaşıyla Bodrum'un tadını çıkarıyor

24 Mayıs 2021 Pazartesi

ALİ EMRE KAP, IRMAK TAŞINDI

CANDAN VARNALI İLE METİN KAP'IN OĞLU ALİ EMRE KAP, YÖNETMEN SEVGİLİSİ IRMAK TAŞINDI İLE BODRUM'DA TATİLDE.

ALİ EMRE KAP, IRMAK TAŞINDI

ALİ EMRE KAP, IRMAK TAŞINDI

CANDAN VARNALI, ALİ EMRE KAP

CANDAN VARNALI, ALİ EMRE KAP

Genç aşıkların Bodrum keyfi...

Candan Varnalı'nın Metin Kap ile olan evliliğinden olan oğlu Ali Emre Kap, kız arkadaşıyla Bodrum'un tadını çıkarıyor

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