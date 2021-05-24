Antalya'da özel tanıtım!

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve ailesi NG Phaselis Bay Otel'i yaptığı basın toplantısıyla tanıttı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi

ERKAN -YELDA, GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, SEVİM GÜRAL UMUT, DEMİR NAFİ GÜRAL

ERKAN -YELDA, GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, SEVİM GÜRAL UMUT, DEMİR NAFİ GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN-YELDA GÜRAL

NAFİ-GÜLSÜM GÜRAL

UMUT, DEMİR NAFİ GÜRAL

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

UMUT, ERKAN, YELDA, DEMİR NAFİ GÜRAL

YELDA GÜRAL

GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL

Antalya'da özel tanıtım!

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve ailesi NG Phaselis Bay Otel'i yaptığı basın toplantısıyla tanıttı.

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