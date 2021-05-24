Antalya'da özel tanıtım!

ERKAN -YELDA, GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, SEVİM GÜRAL UMUT, DEMİR NAFİ GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN-YELDA GÜRAL
NAFİ-GÜLSÜM GÜRAL
UMUT, DEMİR NAFİ GÜRAL
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
UMUT, ERKAN, YELDA, DEMİR NAFİ GÜRAL
YELDA GÜRAL
GÜLSÜM-NAFİ GÜRAL
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve ailesi NG Phaselis Bay Otel'i yaptığı basın toplantısıyla tanıttı.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Murat Pilevneli ile sevgili Aslı Pamir Bodrum'da görüntülendi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar babası Ender Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç