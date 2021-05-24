Koçibey'den Dubai çıkarması...

ALARA KOÇİBEY DUBAİ TATİLİNDEN KARELER PAYLAŞTI.
ALARA KOÇİBEY
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
FİRARİ İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN RENÇ EMRE VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
ALARA KOÇİBEY ŞİMDİLERDE İSE İŞ İNSANI EREN MOROVA İLE BİRLİKTE.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatile çıktı.
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Sosyetenin genç ve güzel isimlerinden Aslışah Alkoçlar, spor yaptığı sırada çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Elif Boyner eniştesi işadamı Ali Kürşat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
İşadamı Osman Merzeci, sevgilisi Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da görüntüledi.
Sosyetenin tarz kadınlarından Derin Mermerci yaza özel hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.