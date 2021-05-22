Sabancı'nın yeni heyecanı...

Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabının fotoğraf çekimlerini tamamladı. Sabancı, Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi

22 Mayıs 2021 Cumartesi

ASLIHAN KORUYAN SABANCI, YENİ KİTABININ TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

SABANCI, FOTOĞRAFÇI TAMER YILMAZ'IN OBJEKTİFİNE POZ VERDİ

GLUTENSİZ GURME LEZZETLER KİTABIYLA OKUYUCULARIYLA BULUŞAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI, LEZZETLİ TARİFLERİNİ HERKESLE PAYLAŞIYOR

İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN HANIM'IN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR

DEMİR -ASLIHAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

DEMİR -ASLIHAN SABANCI

Sabancı'nın yeni heyecanı...

Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabının fotoğraf çekimlerini tamamladı. Sabancı, Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi

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