Sabancı'nın yeni heyecanı...

ASLIHAN KORUYAN SABANCI, YENİ KİTABININ TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
SABANCI, FOTOĞRAFÇI TAMER YILMAZ'IN OBJEKTİFİNE POZ VERDİ
GLUTENSİZ GURME LEZZETLER KİTABIYLA OKUYUCULARIYLA BULUŞAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI, LEZZETLİ TARİFLERİNİ HERKESLE PAYLAŞIYOR
İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN HANIM'IN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR
DEMİR -ASLIHAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabının fotoğraf çekimlerini tamamladı. Sabancı, Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Derin Mermerci
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
15. Contemporary Istanbul, 3-6 Haziran tarihlerinde Genel Ziyaretçi programı ile Lütfi Kırdar Rumeli Salonları’nda sanatseverler ile bir araya geliyor.