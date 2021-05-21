Bodrum'da akşam sporu

TİLDA TEZMAN BODRUM'DA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
TİLDA TEZMAN
Tilda Tezman, önceki gün Bodrum'da yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından bazıları Bebek'te spor yaparken objektiflere yansıdı.
Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.
Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.