EDVİNA SPONZA KIZI İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.
EDVİNA SPONZA, YAZ ÖZYEĞİN
İŞ İNSANI KAAN SERT'İN EŞİ NAZLI SERT BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
NAZLI SERT
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından bazıları Bebek'te spor yaparken objektiflere yansıdı.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.
Tilda Tezman, önceki gün Bodrum'da yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.
Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.