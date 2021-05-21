Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından bazıları Bebek'te spor yaparken objektiflere yansıdı.

21 Mayıs 2021 Cuma

EDVİNA SPONZA KIZI İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

EDVİNA SPONZA, YAZ ÖZYEĞİN

EDVİNA SPONZA, YAZ ÖZYEĞİN

EDVİNA SPONZA, YAZ ÖZYEĞİN

İŞ İNSANI KAAN SERT'İN EŞİ NAZLI SERT BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

NAZLI SERT

NAZLI SERT

NAZLI SERT

Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından bazıları Bebek'te spor yaparken objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle ilham oluyor

Begüm Şen
Modern ve şık...

Yasemin Özilhan
Tarzıyla ön planda...

Nevbahar Koç
Açılış sonrası baş başa tatil

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.
Bodrum'da akşam sporu

Tilda Tezman, önceki gün Bodrum'da yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından bazıları Bebek'te spor yaparken objektiflere yansıdı.
Kamhi'den “Her Eve Renk”

Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.
Şampiyonluğu kutladılar!

Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.