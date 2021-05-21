Kamhi'den “Her Eve Renk”

GEÇİDİĞİ RAHATSIZLIK SONRASINDA SANATA YÖNELEN YASEMİN KAMHİ, ESERLERİYLE EVLERİ RENKLENDİRİYOR.
YASEMİN KAMHİ
GENEL
İŞ İNSANI CEFİ HAMHİ İLE EVLİ OLAN YASEMİN KAMHİ'NİN İKİ KIZI VAR.
CEFİ-YASEMİN KAMHİ
Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, "Her Eve Renk" mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.
Begüm Şen
Yasemin Özilhan
Nevbahar Koç
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın'la Bodrum'a gelerek baş başa tatil yaptı.
Tilda Tezman, önceki gün Bodrum'da yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından bazıları Bebek'te spor yaparken objektiflere yansıdı.
Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.
Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.