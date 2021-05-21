Kamhi'den “Her Eve Renk”

Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, "Her Eve Renk" mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.

21 Mayıs 2021 Cuma

GEÇİDİĞİ RAHATSIZLIK SONRASINDA SANATA YÖNELEN YASEMİN KAMHİ, ESERLERİYLE EVLERİ RENKLENDİRİYOR.

YASEMİN KAMHİ

GENEL

GENEL

GENEL

İŞ İNSANI CEFİ HAMHİ İLE EVLİ OLAN YASEMİN KAMHİ'NİN İKİ KIZI VAR.

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

CEFİ-YASEMİN KAMHİ

Kamhi'den “Her Eve Renk”

Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, "Her Eve Renk" mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.

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Kamhi'den “Her Eve Renk”

Ressam olarak renklere soyut ifadeler kazandırmayı seven Yasemin Kamhi, “Her Eve Renk” mottosu ile daha çok sanatsevere ulaşmak istadiğini belirtti.
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