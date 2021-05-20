Şampiyonluğu kutladılar!

Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

20 Mayıs 2021 Perşembe

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ EŞİ BERNA ÇEBİ İLE İZMİR'DE MAÇI İZLEDİ.

ÖZNUR VE BURAK YAKIN ÇİFTİ İZMİR'DE GERÇEKLEŞEN MAÇTA TAKIMLARINA DESTEK OLDULAR.

NURİ DEVELİ VE EŞİ TUBA DEVELİ TAKIMLARININ İZMİR'DE GERÇEKLEŞEN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA AİLECE KATILDI.

ÖZNUR-BURAK YAKIN, NURİ-TUBA DEVELİ

AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR- BERNA ÇEBİ

AHMET NUR- BERNA ÇEBİ

AHMET NUR- BERNA ÇEBİ

AHMET NUR- BERNA ÇEBİ

Şampiyonluğu kutladılar!

Cemiyet hayatının Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü simaları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

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