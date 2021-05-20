Şampiyonluğu kutladılar!

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ EŞİ BERNA ÇEBİ İLE İZMİR'DE MAÇI İZLEDİ.
ÖZNUR VE BURAK YAKIN ÇİFTİ İZMİR'DE GERÇEKLEŞEN MAÇTA TAKIMLARINA DESTEK OLDULAR.
NURİ DEVELİ VE EŞİ TUBA DEVELİ TAKIMLARININ İZMİR'DE GERÇEKLEŞEN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA AİLECE KATILDI.
ÖZNUR-BURAK YAKIN, NURİ-TUBA DEVELİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR- BERNA ÇEBİ
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