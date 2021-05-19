İş dünyasının acı kaybı...

İŞ İNSANI EROL ÇARMIKLI, 85 YAŞINDA VEFAT ETTİ
1943'TE ARTVİN'DE DÜNYAYA GELEN EROL ÇARMIKLI, NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU'NUN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIYDI.
EROL ÇARMIKLI
Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında hayatını kaybetti.
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