İş dünyasının acı kaybı...

Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında hayatını kaybetti.

19 Mayıs 2021 Çarşamba

İŞ İNSANI EROL ÇARMIKLI, 85 YAŞINDA VEFAT ETTİ

1943'TE ARTVİN'DE DÜNYAYA GELEN EROL ÇARMIKLI, NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU'NUN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIYDI.

EROL ÇARMIKLI

EROL ÇARMIKLI

EROL ÇARMIKLI

EROL ÇARMIKLI

İş dünyasının acı kaybı...

Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında hayatını kaybetti.

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İş dünyasının acı kaybı...

Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında hayatını kaybetti.
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