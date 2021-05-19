Ege'de keyifli tatil

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI EŞİ ÖMER BALLI İLE TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.
BEGÜM GAZİOĞLU-ÖMER BALLI
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Begüm Gazioğlu Ballı ve eşi Ömer Ballı Bodrum'da tatil yapıyor.
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